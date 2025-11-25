Sube 6.1 % recaudación de impuestos en octubre

Al cierre de octubre, los ingresos totales del gobierno federal ascendieron a un poco más de cinco billones de pesos, lo que representó un aumento de casi ocho por ciento en comparación a los primeros 10 meses del 2024, informó el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

De ese monto, 4.4 billones de pesos correspondieron a la recaudación de impuestos, lo que significó un alza de 6.1 % respecto a enero-octubre del año pasado, de acuerdo con datos del organismo.

La mayor contribución de los pagadores de impuestos fue por medio del impuesto sobre la renta (ISR) con dos billones 441 mil 850 millones de pesos.

Resultó en un monto mayor en 211 mil 433 millones de pesos más que en el mismo periodo de 2024, con lo cual fue un incremento de 5.4 % en términos reales.