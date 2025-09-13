Sube a 10 cifra de fallecidos por explosión de pipa

El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) actualizó las cifras de los afectados por la explosión de una pipa de gas en el puente de La Concordia, en Iztapalapa.

Al momento se reportan 10 personas fallecidas, 54 personas continúan internadas en diferentes hospitales y 22 personas ya fueron dadas de alta.

Tanque de pipa

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) informó que en los avances en las investigaciones por la explosión de la pipa de gas en el puente de La Concordia, alcaldía Iztapalapa, no existe un bache que haya provocado el accidente.

“A partir de las inspecciones que realizaron los servicios periciales, en el lugar del siniestro, no se encontró ningún bache ni daños en el asfalto”, informó la Fiscalía capitalina.

Además, se indicó que el tanque de gas que era transportado el miércoles 10 de septiembre sufrió una ruptura en un casquete luego de chocar con un objeto sólido, lo que derivó en la fuga de gas y la posterior ignición del combustible.

En el hospital Doctor Rubén Leñero en la CDMX se encuentran internados ocho de los 94 lesionados por este incidente, donde inmediatamente personal de trabajo social del Gobierno de la ciudad se acercó a ellos para ponerse a su disposición.

Los familiares de un paciente, quien cuenta con tres hijos, pidieron apoyo económico para los traslados.

Los de otro, cuya esposa es ama de casa, pidieron apoyo para el transporte de sus tres hijos y ella.

Otros solicitaron que se emitan justificantes para faltar a sus trabajos y escuela, así como en gastos funerarios, de ser necesario.

Los seres queridos de otra víctima pidieron apoyo para pagar su crédito Infonavit y el de su automóvil, el cual se incendió en el incidente.

Para otro accidentado se solicitó que el Gobierno capitalino se hiciera cargo de los gastos y apoyo psicológico para sus hijos de 13 y nueve años, respectivamente.

Por otra parte, Cynthia Jazmín Carrillo, hija de Alicia Matías, dijo que fue doloroso enterarse del supuesto fallecimiento de su madre, por un error en las listas difundidas por la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, que fue corregido hasta horas después.