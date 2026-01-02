Sube a 14 muertos cifra por descarrilamiento

La Secretaría de Marina (Semar) lamentó el fallecimiento de una mujer de 73 años, ocurrido este 1 de enero, quien se encontraba recibiendo atención médica como consecuencia del accidente del tren del Corredor Interoceánico en inmediaciones del poblado Nizanda, Oaxaca, el 28 de diciembre, donde fallecieron 13 personas y alrededor de 100 heridos.

"Expresamos nuestra solidaridad y condolencias a sus familiares y seres queridos. Nos mantenemos en coordinación con las autoridades competentes para la atención integral", resaltó la dependencia en redes sociales.

El miércoles, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que los trabajos de campo de los peritos especializados y elementos policiales continúan en Oaxaca, a fin de integrar la carpeta de investigación para esclarecer lo sucedido.

En un comunicado, la dependencia señaló que se reporta un avance en cuanto a intervenciones respecto a la extracción de la caja negra de la locomotora, el levantamiento de la unidad siniestrada y práctica de peritajes, entre otras acciones.

Destacó que personal adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor) ha mantenido comunicación y trabajo coordinado con distintas instituciones federales, estatales y locales involucradas y relacionadas con las acciones.

Esto con el objetivo de avanzar en el plan de investigación, priorizando la reparación integral del daño a las víctimas, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

La FGR enfatizó que va a seguir informando sobre los avances en los trabajos que se llevan a cabo; reiteró su compromiso con las víctimas, con la seriedad y objetividad de la investigación.