Sube a 25 cifra de fallecidos por explosión de pipa

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México (CDMX) confirmó que la cifra de fallecidos, por la explosión de una pipa de gas en el puente de La Concordia en Iztapalapa, aumentó a 25 personas ayer viernes.

En la lista de personas finadas, las autoridades añadieron el nombre de Jovani Martínez Llanos, de 17 años; María Salud Juaurrieta, de 35; y Jaime Javier Becerra.

Se reportó que 21 personas continúan internadas en diferentes hospitales de la capital y 38 han sido dadas de alta.

El pasado martes 16 de septiembre se confirmó la muerte de Fernando Soto Munguía, de 34 años, quien era el chofer de la pipa que explotó el pasado 10 de septiembre.

Entre las personas que perdieron la vida también se encuentra Alicia Matías Teodoro, de 49 años, quien falleció el pasado viernes luego de presentar quemaduras en más del 90 % de su cuerpo, tras proteger a su nieta durante la explosión.