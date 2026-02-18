Sube a 31 fallecimientos por sarampión en México

Hasta el lunes 16 de febrero de 2026, se registraron 31 muertes causadas por sarampión en México, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud (Ssa).

El penúltimo registro, del pasado viernes 13 de febrero, reportó 29 personas fallecidas derivado del brote de sarampión, ese mismo día la primera en Chiapas; sin embargo, el fin de semana se sumaron dos muertes más, una en Jalisco y otra en Durango.

Al día lunes, la dependencia federal reportó 9 mil 850 contagios confirmados en el país, y la mayoría de ellos en Jalisco, que suma 2 mil 659 casos desde que inició el brote, en febrero del año pasado.

Asimismo, la Ssa ha notificado 25 mil 799 casos probables, y tiene en estudio 4 mil 585 casos.

En total, suman 31 decesos por sarampión en nueve entidades del país, la mayoría ocurridos el año pasado en Chihuahua (21). Las muertes se han registrado en Jalisco (3), Durango (1), Ciudad de México (1), Chiapas (1), Sonora (1), Durango (1), Michoacán (1) y Tlaxcala (1).

Reforzarán vacunación en 11 estados con más casos

Y en medio del reforzamiento de la estrategia nacional contra el sarampión, el subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark García, informó que se intensificará la aplicación de vacunas para personas de 13 a 49 años que no cuenten con esquema completo en las 11 entidades del país donde se concentra la mayor incidencia de casos.

Durante la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Eduardo Clark detalló que la meta es acelerar la aplicación de dosis hasta alcanzar 2.5 millones de vacunas semanales, con el fin de cortar cadenas de transmisión y contener los brotes activos.

Las 11 entidades prioritarias por concentrar mayores tasas de incidencia son Jalisco, Colima, Chiapas, Sinaloa, Durango, Ciudad de México, Nayarit, Tabasco, Sonora, Tlaxcala y Puebla. En estos estados se desplegará una estrategia específica para adolescentes y adultos jóvenes no vacunados.

Además, Clark García reiteró que el grupo prioritario a nivel nacional son niñas y niños de seis meses a 12 años.

Ramiro López comete pifia

Por otra parte, Ramiro López Elizalde, subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, tuvo un desliz al pronunciarse sobre la vacuna contra el sarampión, por lo que las risas no faltaron y solo le quedó decir “va a ser viral esto”.

Este martes, López Elizalde explicó que no es recomendable que las mujeres embarazadas se vacunen contra este virus; no obstante, al reiterar la sugerencia, el subsecretario confundió las palabras y recomendó no embarazarse.

“En el caso de las mujeres embarazadas no se recomienda vacunarlas, porque las vacunas son virus vivos atenuados [...] y por eso se recomienda no embarazarse”, comentó.

Entre risas de los asistentes a la conferencia matutina, Ramiro López dijo “va a ser viral esto”, para luego corregir: se recomienda no vacunarse cuando están embarazadas.

Tras la confirmación de un primer caso de sarampión en Baja California Sur el fin de semana, autoridades mantienen un cerco epidemiológico y un bloque de vacunación en la zona de Cabo San Lucas, donde se identificó el caso.