Sube a 40 el número de muertos tras derrumbe

Rescatistas indonesios buscaban el domingo a estudiantes desaparecidos después de que una sala de oración en una escuela islámica colapsara el martes. Han recuperado más de dos docenas de cuerpos durante la búsqueda del fin de semana, lo que elevó el número de muertos a 40.

Con martillos neumáticos, radiales y a veces sus propias manos, los equipos de rescate retiraron diligentemente los escombros en un intento de encontrar a los 23 estudiantes que al parecer aún están desaparecidos. Los rescatistas encontraron 26 cuerpos solo durante el fin de semana, indicó la Agencia Nacional de Mitigación de Desastres.

La estructura cayó sobre cientos de estudiantes, en su mayoría varones de entre 12 y 19 años, el 30 de septiembre en la escuela Al Khoziny, de un siglo de antigüedad, en Sidoarjo, en el lado este de la isla de Java en Indonesia. Solo un estudiante escapó ileso, dijeron las autoridades, mientras que 95 fueron tratados por diversas lesiones y dados de alta.