Sube a 79 número de fallecidos por inundaciones

A casi dos semanas de las intensas lluvias e inundaciones en Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz, este jueves se elevó a 79 el número de personas fallecidas y 19 no localizadas. En el micrositio creado por el Gobierno de México de las afectaciones por las precipitaciones, se detalla que en Veracruz se registran 35 muertos, 22 en Hidalgo, 21 en Puebla y en Querétaro se registra un fallecido.

El miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó el inicio de la entrega de apoyos por 20 mil para familias damnificadas en cuatro estados, y el domingo comienza en Hidalgo.

Por otra parte, en Mérida, con más de 10 toneladas de ayuda humanitaria, los habitantes pusieron su granito de arena en la labor que se realiza en pro de las familias veracruzanas que resultaron afectadas por las intensas lluvias y el desbordamiento del río Cazones.

La ayuda recolectada fue enviada en camiones al estado de Veracruz y la presidenta municipal meridana, Cecilia Patrón Laviada (PAN), fue la encargada de dar el banderazo de salida a las unidades que transportan ropa, artículos de higiene personal, alimentos no perecederos, agua y alimentos para mascotas.

Los productos y artículos se enviarán a los poblados de Poza Rica, Álamo Temapache, Espinal, El Higo, Zontecomatlán, Papantla, Gutiérrez