Suben 35 % exportaciones de aguacate a EE. UU.

Las exportaciones mexicanas de aguacate hacia Estados Unidos registraron un crecimiento de 35 % en el primer cuatrimestre de 2026, en comparación con el mismo periodo del año pasado, informó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Economía, las y los productores mexicanos enviaron 501 mil 824 toneladas de aguacate entre enero y abril del año en curso. Este volumen fue superior a las 370 mil 551 toneladas exportadas durante el mismo periodo del año anterior.

Incremento

A través de un comunicado, la dependencia del gobierno federal destacó que en marzo se mandó un volumen de 148 mil 511 toneladas, lo que representó un aumento del 57 % de este fruto en comparación con el mismo periodo de 2025.

El aguacate mexicano se colocó como el segundo producto agroalimentario de México a Estados Unidos en 2025, cuando se alcanzaron 3 mil 653 millones de dólares, equivalentes al 8.1 % de las exportaciones agroalimentarias mexicanas a ese mercado.

Dichas exportaciones contribuyen al desarrollo económico de las regiones exportadoras de Michoacán, Jalisco, Estado de México y Nayarit, y “reafirma el liderazgo de México como el principal proveedor mundial de este fruto”.

“Estos resultados reflejan la competitividad de la cadena productiva del aguacate, principalmente del esfuerzo y compromiso de las y los productores, empacadores, exportadores y autoridades para garantizar el cumplimiento de los más altos estándares de calidad, sanidad e inocuidad que demandan los mercados internacionales”, indicó.