Suben a 2 mil 205 los muertos por sismo

El nuevo terremoto de magnitud 5.6 que golpeó el jueves por la noche el este de Afganistán, el más fuerte en producirse en la región desde el pasado domingo, cuando un sismo de magnitud 6 provocó más de 2 mil 205 muertos y 3 mil 640 heridos.

El Centro de Investigación de Geociencias alemán reportó el movimiento telúrico en la región de Hindu Kush, en la frontera con Pakistán.

El portavoz adjunto del gobierno talibán, Hamdullah Fitrat, informó que las labores de rescate y socorro continúan en la provincia de Kunar, la más afectada por el sismo, y en las regiones vecinas.

Los trabajadores humanitarios han informado que caminaron durante horas para llegar a las aldeas aisladas.

Alrededor de 98 % de los edificios de la provincia resultaron dañados o destruidos, según una evaluación publicada el jueves por la organización benéfica Islamic Relief.Las agencias de ayuda humanitaria afirmaron que necesitaban con urgencia personal y suministros para atender a los supervivientes de la región.