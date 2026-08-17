Suben de tono acciones de EE.UU. hacia México

El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca trajo consigo una escalada en las amenazas y planteamientos de Estados Unidos sobre intervenir en territorio mexicano, bajo la advertencia de que el Gobierno Federal no colabora suficiente en la lucha contra el narcotráfico y el resguardo de la seguridad fronteriza.

Al asumir como el 47 presidente del vecino país el 20 de enero de 2025, el republicano retomó el poder con una serie de órdenes ejecutivas enfocadas en combatir la inmigración, al declarar emergencia nacional en la frontera; designar a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas extranjeras e indultos a los alborotadores del asalto al Capitolio.

Radicalizado y con una visión más proteccionista, el segundo mandato de Donald Trump se ha caracterizado por amagos arancelarios a nivel mundial, redadas antimigrantes, un presunto combate al tráfico de drogas y una serie de declaraciones polémicas hacia su homóloga mexicana, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha enarbolado desde entonces el respeto a la soberanía y la no intervención como insignias de su gobierno.

Primero, revoca visas

En mayo de 2025, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, dio a conocer la revocación de su visa y la de su entonces esposo Carlos Torres Torres, exfuncionario estatal. Ambos dijeron desconocer los motivos específicos y negaron estar sujetos a investigaciones penales.

Otros casos fueron de Héctor Astudillo Flores, exgobernador de Guerrero, en julio de 2025; así como Juan Francisco Gim, alcalde de Nogales, Sonora, en agosto de 2025.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha sido contundente sobre la política migratoria restrictiva del gobierno de Trump y ha asegurado que “las visas no son derecho”, por lo que “no existe un derecho constitucional a una visa”.

“Si identifico a alguien que creo que está presente, alguien que no lo está, que es un visitante, un invitado a Estados Unidos, y determinamos que su presencia en nuestro país representa una amenaza para nuestra política exterior, para nuestra seguridad nacional, le retiraremos la visa”, subrayó el 16 de febrero de 2026.

La guerra arancelaria

El 12 de julio de 2025, Trump llevó su descontento con el Gobierno Federal al terreno económico, a través de imposiciones arancelarias. Ese día, el republicano anunció gravámenes del 30 % a México y a la Unión Europea.

En una misiva publicada en su plataforma Truth Social, el mandatario estadounidense adjudicó a México la introducción de drogas ilegales a Estados Unidos y un desequilibrio comercial con la UE, respectivamente.

Alista ataques con drones

La cadena NBC News reportó el 3 de noviembre de 2025 que el gobierno de Trump estaría planeando ataques militares contra instalaciones y líderes de cárteles de la droga en territorio mexicano, en lo que sería una expansión de su operación contra el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico.

El nuevo despliegue incluiría el envío de tropas y oficiales de inteligencia a México. Según el reporte, las fuerzas estadounidenses en México utilizarían principalmente drones para desmantelar laboratorios de droga y atacar a miembros y cabecillas de cárteles.

El 29 de abril se materializaron los amagos del gobierno de Estados Unidos hacia funcionarios mexicanos presuntamente ligados al crimen organizado y al tráfico de drogas. Ese día, el Departamento de Justicia estadounidense hizo pública una acusación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios señalados de pactar con el Cártel de Sinaloa.

Según la imputación, figuras como Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza, entre otros mandos sinaloenses, se aliaron con la facción Los Chapitos a cambio de favores políticos y permanencia en el poder en Sinaloa.

Las redadas antimigrantes

Hasta el 22 de julio de 2026, el gobierno de México, a través de la cancillería, ha presentado 20 denuncias ante fiscalías estatales y fiscalías de condado de Estados Unidos por la muerte de 17 connacionales bajo custodia o en operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).

Más reciente sin visa

El morenista Andy López Beltrán, hijo del expresidente López Obrador, dirigió el jueves por la noche una carta al presidente Donald Trump, en donde denunció que le fue retirada la visa presuntamente por instrucciones de Marco Rubio y Cristopher Landau, funcionarios a quienes se refirió como “jefes de pandilla”.

López Beltrán, quien aspira a ser diputado federal por su natal Tabasco, aseguró que la decisión tiene un carácter político y cuestionó al mandatario republicano sobre si estaba enterado de esta medida.

El hijo del expresidente calificó la decisión como “politiquera y propagandística” y afirmó que no existe ninguna razón que justifique la cancelación de su visa.