Suben extorsiones 5 % en 2025: Coparmex

La extorsión sigue creciendo en México y su impacto recae, sobre todo, en los pequeños negocios, alertó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

En un informe realizado por la Confederación con datos recopilados del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), entre enero y septiembre de 2025 se registraron ocho mil 585 víctimas, un aumento de 5.2 % respecto al mismo periodo del año anterior.

Las micro y pequeñas empresas (MyPymes), por su operación local y menor margen de maniobra, concentran la mayoría de los casos documentados en comercios, talleres y servicios, con mayor frecuencia en la frontera norte donde el delito creció 15.2 % y representa 11.8 % del total nacional.

Regiones

La región conformada por Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas concentra algunos de los principales corredores industriales del país, pero también los mayores niveles de violencia y amenazas vinculadas al cobro de piso.

“La Estrategia Nacional Antiextorsión reportó 59 mil 283 llamadas relacionadas con este delito entre el 6 de julio y el 28 de septiembre de 2025. Aunque el 74 % de estos intentos no se concretó, cinco mil 959 extorsiones fueron consumadas o contaron con datos suficientes para abrir carpeta de investigación. Sin embargo, la cifra negra por este delito alcanza el 97 %, lo que implicaría que solo se está atendiendo al tres por ciento de los casos reales”, destacó el organismo en un comunicado.

A pesar del aumento en las denuncias, la cifra negra por extorsión continúa en 97 %, lo que significa que solo tres de cada 100 casos llegan a reportarse ante una autoridad.

La Coparmex señaló que la inseguridad afecta de manera directa la operación de las MiPyMEs, que enfrentan hostigamientos, cobros ilegales y amenazas que las obligan a cerrar o reducir su actividad.

Finalmente, el organismo empresarial indicó que la seguridad es la base del Estado de Derecho y es la condición indispensable para el desarrollo económico y social, por lo que pidió mayor coordinación entre los gobiernos para proteger a los ciudadanos y en especial a las micro, pequeñas y medianas empresas.