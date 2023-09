¿Subir los salarios?

La iniciativa por Ingreso Digno tomó un nuevo impulso. Organizaciones empresariales promoverán la adopción de salarios dignos como decisión voluntaria. Traerá múltiples beneficios para la sociedad, la economía y las empresas. ¿Se podrá superar el paradigma económico de competir con bajos salarios y violación de derechos laborales?

La iniciativa presentada el pasado 18 de agosto, es impulsada por Coparmex, Canacintra, USEM y AliaRSE a nivel nacional y por México Digno, Coincydes y la Alianza para la Prosperidad desde el Chihuahua, Jalisco y Guanajuato. Se espera pronto adhesiones importantes también desde Nuevo León.

La iniciativa invita a las empresas —especialmente a las “socialmente responsables”— a trazar planes de mejora de productividad y de remuneraciones para que toda persona que trabaje tiempo completo en la IP gane lo suficiente para vivir con dignidad.

La iniciativa tiene fundamentos sólidos: en valores empresariales que ponen a las personas en el centro; en los derechos humanos que establecen que quien trabaja debe ganar lo suficiente para que su familia viva con dignidad; en los datos sobre el desequilibrio del sistema laboral, pues actualmente 35 millones de personas trabajan sin ingreso suficiente para superar el umbral de pobreza y de ellas, 8 millones 600 mil tienen trabajos formales en la IP; y en consideraciones económicas pues el salario digno permite enfrentar retos como las vacantes no cubiertas, la rotación de personal, ampliar el mercado interno e incrementar la productividad.

El ingreso digno no tiene un monto fijo. A nivel internacional hay una metodología para definirlo en cada ciudad. En México hay estudios en Chihuahua, en Cd. Juárez, en León, Gto. y en otros lugares del país. En el evento, se mencionó como referencia un monto de 12 mil 400 pesos al mes como remuneración mínima para los puestos de trabajo menos calificados.

El salario digno es voluntario no se puede imponer por decreto, no es una decisión del gobierno. El salario digno es distinto y mayor al «salario mínimo» oficial (SM). Lo deseable es que el SM legal sea suficiente para superar el umbral de pobreza, pues aún no es así. Al SM 2023 le faltan 2 mil 400 para cubrir el monto necesario para adquirir dos canastas básicas. Esperamos pronto se llegue a ese monto (actualmente serían 8 mil 600 pesos al mes, redondeando).

Pero el salario digno va más allá, pues no se trata solo de superar el umbral de pobreza y sobrevivir con lo mínimo. El ingreso digno se alcanza cuando la familia tiene lo suficiente para vivir con dignidad, no solo cuando “pasa de panzazo” el umbral de la pobreza.

Por eso está totalmente vinculado a la mejora de la productividad de cada empresa. Es un nuevo paradigma donde se crece gracias a y no a costa de quienes trabajan: la mejora de las remuneraciones y el cumplimiento con los derechos laborales es parte central del modelo de negocios e impulsa el crecimiento y la competitividad de nuestra economía.

Si muchas empresas más se suman también habrá mayor reducción de la pobreza. Desde la sociedad civil, aplauden a quienes ya se comprometieron. Les insistirán a quienes pudiendo hacerlo —como las grandes cadenas de supermercados, tiendas departamentales y de retail, que son las principales empleadoras— aún no lo hacen.