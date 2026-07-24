Subir penas al feminicidio es insuficiente: senadoras

La iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum que propone expedir la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio, generó posiciones encontradas en el Senado, donde Morena anticipó que buscará dictaminarla como prioridad al inicio del próximo periodo ordinario, en septiembre; mientras que el PRI advirtió que una nueva legislación será insuficiente si no se atiende la crisis de investigación e impunidad en las fiscalías estatales; y el PAN se pronunció por hacer un análisis riguroso.

En declaraciones a los medios de comunicación, la senadora priista, Carolina Viggiano Austria, sostuvo que el problema del feminicidio no radica en la falta de leyes o en el aumento de las penas, sino en la incapacidad institucional para investigar y sancionar eficazmente este delito.

Viggiano Austria consideró que endurecer sanciones carece de efectividad cuando prevalece la impunidad.

Entrevistada por separado, la vicecoordinadora del PAN en el Senado, Mayuli Latifa Martínez, afirmó que la nueva ley debe ser revisada a fondo, al considerar que el combate a este delito no puede limitarse a crear nuevas normas, sino que requiere acciones efectivas de prevención, atención y protección para las mujeres.

Por su parte, la senadora de Morena, Verónica Camino Farjat, celebró que la iniciativa presidencial haya sido presentada inicialmente ante el Senado y aseguró que representa un paso fundamental para homologar la legislación sobre feminicidio en todo el país.