Sufre Cuba apagón eléctrico total en la visla

Luego de un fin de semana crítico, con más de la mitad de las centrales termoeléctricas sin servicio, por averías y déficit de combustible, la Unión Eléctrica (UNE) de Cuba anunció una nueva caída total del sistema electroenergético nacional.

Tras otro fin de semana de apagones desatados, en el que la afectación volvió a superar los 2200 MW -e incluso marcó un nuevo récord negativo el viernes con 2221-, este lunes amanecieron once unidades térmicas desconectadas por averías o mantenimientos.

El reporte de la UNE señala que se investigan las causas de esta nueva desconexión.