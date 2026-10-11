Sugiere Donald llamar océano Trump al Atlántico

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió este sábado rebautizar el océano Atlántico o el Pacífico con su nombre o llamarlo “el océano de las Américas”.

“Necesitamos un río y necesitamos un océano. Así que he estado pensando en el Atlántico o en el Pacífico. Lo llamaremos océano Trump u océano de las Américas”, bromeó durante un mitin en Clarksville, en el estado de Tennessee, entre risas y aplausos.

El mandatario aseguró que EUA necesita un océano y un gran río a su nombre después de ordenar que el golfo de México fuera rebautizado como el golfo de América y el lago de Ontario como el lago de América.

“Antes de irme, creo que deberíamos tener un océano. Y necesitamos un gran río”, aseveró.

Sin embargo, descartó cambiar el nombre del río Hudson, que atraviesa Nueva York, cuyo nombre homenajea al explorador Henry Hudson.

“Hizo un buen trabajo preparando ese río hace mucho tiempo”, dijo Trump al respecto.

También rechazó la posibilidad de cambiar el nombre del río Misisipi.

El presidente de Estados Unidos tiene la potestad de ordenar cambios en los nombres oficiales de accidentes geográficos utilizados por las agencias federales y ya es decisión de las empresas privadas seguirlo o no, aun así, hasta ahora ha encontrado bastante respaldo.

En otro tema, el mandatario estadounidense alardeó de sus logros en la política internacional y calificó de “increíble” que ni él ni su país recibieran el Premio Nobel de la Paz, otorgado el viernes a Navi Pillay, jurista con una larga trayectoria en la defensa de los derechos humanos.

“Puse fin a 8 guerras, estoy cerca de terminar o resolver otras 2, logré recuperar a todos los rehenes israelíes -incluidos los últimos 28, tanto vivos como fallecidos-, conseguí que cientos de rehenes de países de todo el mundo fueran liberados y regresaran a sus hogares”, indica un mensaje publicado por Trump en su red social Truth Social”.