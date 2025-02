Sugiere Gabinete de Seguridad no pedir regreso de El Mayo

Zambada García acusó que su traslado al vecino país del norte se trató de un secuestro transfronterizo mediante “coacción física y engaños” por un particular mexicano. Cortesía

Un análisis del Gabinete de Seguridad federal sugiere no solicitar la repatriación del capo Ismael “El Mayo” Zambada García, ya que se corre el riesgo de generar una crisis diplomática con el presidente de Estados Unidos (EE. UU.), Donald Trump, quien puede tomar represalias contra México en materias económica y de seguridad.

El reporte sugiere implementar una estrategia diplomática prudente con extrema cautela y advierte que un reclamo enérgico puede prestarse a la interpretación de que nuestro país protege a líderes del narcotráfico, lo que afectaría la relación bilateral y provocaría que las agencias de seguridad estadounidenses intensifiquen operativos contra el Cártel de Sinaloa (CDS), generando más violencia en México.

Por ello, estima que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) solicite al vecino país del norte, a través de una nota diplomática, información de la captura y traslado a Texas del líder de la facción de La Mayiza del CDS, sin adoptar una postura que pueda interpretarse como una defensa del capo.

Protección

Además, plantea brindarle la protección consular mínima requerida por tratados internacionales, sin promover activamente su retorno a México, ya que esto generaría un enfrentamiento diplomático con el republicano Trump, quien también puede endurecer su postura en temas como control de armas, extradiciones, inteligencia y financiamiento en seguridad.

Indica que la Fiscalía General de la República (FGR) —que el próximo martes se pronunciará sobre la solicitud de repatriación de El Mayo—, ante el temor de que le apliquen la pena de muerte, podría abrir una investigación interna en la que explore si su traslado constituye un delito en México, pero sin politizar el caso ni comprometer la relación diplomática con Estados Unidos.

De igual forma, establece que debe coordinarse con el Departamento de Justicia para asegurarse que el proceso penal que se lleva a cabo en la Unión Americana contra el capo Ismael Zambada se apegue a derecho, sin pedir su nulidad ni repatriación, pues esto resultaría contraproducente para la cooperación bilateral.

Alerta que cualquier intento de frenar su proceso judicial en la Corte de Nueva York sería visto como un acto de encubrimiento y puede traer represalias diplomáticas y económicas, como la imposición de aranceles a nuestro país.

En el análisis advierte que cualquier movimiento o pronunciamiento del gobierno de México sobre este caso puede ser percibido por Estados Unidos como una falta de compromiso en la lucha contra el crimen organizado, y cualquier acción al respecto podría interpretarse como que el Estado protege a líderes del narcotráfico, afectando así la confianza entre ambos países.

Rechazó asistencia consular

Recién trasladado a EE. UU., El Mayo Zambada rechazó tener contacto con el Consulado General de México en Nueva York, debido al “estado de shock y confusión” en el que se encontraba por lo que le sucedió en julio del año pasado. Así lo admitió el capo sinaloense en la carta que envió a la representación diplomática mexicana en dicha ciudad, en la que ahora sí solicita asistencia consular y repatriación ante el temor de que se le aplique la pena de muerte en EE. UU.

Por lo que afirmó que su repatriación a territorio azteca no es opcional, y el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo debe intervenir “a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América e incluso tengo conocimiento de que existe una carpeta de investigación en la cual tengo el carácter de víctima, específicamente en actos relacionados con la privación de la libertad de la que fui objeto”, dice Zambada.