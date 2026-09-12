Sugieren “acciones más agresivas” contra cárteles

El Departamento de Estado de EE. UU. sugirió la posibilidad de tomar “acciones estadounidenses cada vez más agresivas” contra los cárteles mexicanos del narcotráfico, según un reporte filtrado al medio “NewsNation”.

En el reporte, el Departamento de Estado declara que los cárteles mexicanos representan un peligro para la seguridad y la protección de Estados Unidos”.

El documento filtrado también cita una encuesta que indica que la mayoría de los ciudadanos mexicanos están a favor de que Estados Unidos tome medidas contra los cárteles que controlan México.

Según el reporte de la periodista, entre las acciones a considerar están acusaciones de EUA contra funcionarios mexicanos ligados a los cárteles. Además de ataques de EE. UU. contra presuntos traficantes de drogas en el Caribe y el Pacífico; ataques de EE. UU. contra laboratorios de drogas o arrestos de miembros de cárteles dentro de México sin notificar al gobierno mexicano y se menciona la posibilidad que el ejército de Estados Unidos mate unilateralmente a presuntos miembros de cárteles en México, siempre según el reporte de Bradley.