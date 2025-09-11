Sugieren que Sedena y Semar acompañen a Harfuch

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, dijo que la mayoría de legisladores va a sugerir que los secretarios de Marina, Raymundo Morales, y de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, acompañen al titular de la Secretaría de Seguridad, Omar García Harfuch, durante su comparecencia.

Sin embargo, no es costumbre que ambos funcionarios del gabinete de Seguridad comparezcan, debido a la naturaleza de sus funciones, señaló el líder guinda.

A Monreal se le cuestionó si los secretarios de Marina y de Defensa serían citados a comparecer, para que expliquen temas como el huachicol o la inseguridad y ante la lista de comparecencias del Senado, que los excluyó.

“Sí, nosotros vamos a invitar a comparecer al secretario de Seguridad Pública y vamos a sugerir que puedan acudir los integrantes del gabinete de Seguridad, entre los que se encuentran los secretarios de Marina y de Sedena. Su función es muy delicada y lo entendemos”, explicó Monreal.

Añadió que por dicha razón los titulares de la Sedena y la Semar nunca comparecieron durante los mandatos de presidentes del PAN y del PRI.

Por su parte, el coordinador del PRI, Rubén Moreira, anunció que su bancada exigirá que los titulares de la Sedena y la Marina comparezcan ante la Cámara de Diputados para que expliquen diversos temas.