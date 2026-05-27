Suiza destinará 3.2 mde a el Congo

El gobierno de Suiza anunció el desbloqueo de 3 millones de francos (3.2 millones de euros) para ayudar a la República Democrática del Congo (RDC) con el brote de ébola que afecta al país, que deja hasta el momento 220 muertos y unos 900 casos sospechosos de la enfermedad en ese territorio.

De esa partida, 2.2 millones de euros servirán para financiar labores de coordinación y despliegue de equipos médicos de emergencia por la Organización Mundial de la Salud (OMS), cuyo director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, está viajando al país africano para supervisar estas operaciones.

Otros 547 mil euros se destinarán a un programa de salud maternoinfantil en las provincias de Kivu del Sur y Kivu del Norte, que junto a Ituri son las más afectadas por la epidemia.

El resto de la partida, unos 437 mil euros, financiarán un proyecto en curso de prevención y control de enfermedades infecciosas en Ituri y Kivu del Norte.

El Ministerio de Asuntos Exteriores suizo estudia por otro lado poner a disposición de Naciones Unidas (ONU) dos especialistas del Cuerpo Suizo de Ayuda Humanitaria para colaborar en la asistencia frente al brote.

Canadá endurece medidas por brote

Así también, el gobierno canadiense anunció el martes que exigirá a viajeros procedentes de regiones afectadas por el ébola que permanezcan en aislamiento durante 21 días, al tiempo que autoridades de inmigración suspenderán temporalmente las decisiones de ingreso a solicitantes de la República Democrática del Congo, Sudán del Sur y Uganda.

Luc Brisebois, director general del Centro de Salud Fronteriza y de Viajes de la Agencia de Salud Pública de Canadá, explicó que las medidas son por “exceso de cautela” y se mantendrán vigentes hasta el 29 de agosto.

Los viajeros que presenten síntomas serán trasladados a un hospital para una evaluación médica adicional. Las restricciones se aplicarán a partir del sábado, y a quienes no tengan donde aislarse se les proporcionará un lugar para hacerlo.