Suma 5 mil 346 número oficial de fallecidos por sismos

Las autoridades venezolanas elevaron a 5 mil 346 el número oficial de muertos por el doble terremoto ocurrido el pasado 24 de junio, tras sumar 68 fallecimientos adicionales en las últimas horas.

Según informó Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, los heridos se mantienen en 16 mil 740, mientras que 17 mil 265 personas continúan sin vivienda.

Un total de 23 mil 122 damnificados se encuentran alojados en 107 campamentos transitorios y las autoridades han brindado atención a 128 mil 324 familias afectadas por la catástrofe.

El balance también reporta 856 edificios dañados y 190 colapsados, estiman en 29 mil 460 las personas desaparecidas.