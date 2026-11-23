Baja California Sur acumula seis defunciones y 719 casos confirmados de dengue en lo que va de 2026, situación que ha generado preocupación entre la población, demandas de mayores acciones de fumigación, incluso el llamado del Congreso estatal para destinar más recursos al combate de la enfermedad.

De acuerdo con el informe de la Secretaría de Salud del estado, correspondiente a la semana epidemiológica 45, del 8 al 14 de noviembre, el más reciente disponible, se han registrado seis mil 608 casos probables de dengue, de los cuales se han procesado mil 246 muestras, con una positividad de 57.7 %. La dependencia también reporta mil 253 ingresos hospitalarios por probable contagio.

Los Cabos es el municipio que concentra el mayor número de casos confirmados, con 311, y cuatro defunciones; seguido de Comondú, con 259 casos y dos fallecimientos, y La Paz, con 143 contagios. Loreto registra seis casos y Mulegé ninguno.