Suma Morena casi 12 millones de afiliados

A 15 años de su fundación, Morena cuenta con 11 millones 629 mil 541 afiliaciones válidas, consolidándose como el partido político con el mayor padrón de militantes de México, de acuerdo con los registros validados por el Instituto Nacional Electoral (INE).

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) registra 819 mil 103 afiliados y el Partido Acción Nacional (PAN) 366 mil 104, según la verificación de dicho Instituto con corte al pasado 31 de agosto de 2026. Por lo que Movimiento de Regeneración Nacional tiene 14 veces la militancia priísta y casi 32 veces la pansita. Inclusive al sumar los padrones de ambos partidos políticos, los cuales alcanzan un millón 185 mil 207 militantes, los supera por más de 10 millones de registros.

En 2023, Morena contaba con 2 millones 322 mil 136 afiliados validados por la autoridad electoral. Tres años después, la cifra aumentó a 11 millones 629 mil 541, un incremento cercano al 400 % y equivalente a más de 9.3 millones de nuevos registros. En contraste, el PRI pasó de alrededor de 1.4 millones de afiliados a poco más de 819 mil durante el mismo periodo.

Las mujeres representan el 62 % de la militancia morenista: 7 millones 221 mil 412 afiliadas, frente a 4 millones 408 mil 129 hombres. Además, el partido político acreditó ante el INE al menos tres mil afiliados en cada una de las 32 entidades federativas, con lo que superó el requisito legal de dispersión territorial.

Comités Seccionales y consejos municipales

De acuerdo con el balance presentado por Morena con motivo de su décimo quinto aniversario, su organización incluye 71 mil 541 Comités Seccionales de Defensa de la Transformación y 2 mil 53 consejos municipales.

Esta estructura acompañó su expansión electoral. En 2018, Andrés Manuel López Obrador ganó la Presidencia de la República con 30.1 millones de votos, equivalentes al 53.2% de la votación. Seis años después, Claudia Sheinbaum Pardo obtuvo 35.9 millones de sufragios, el 59.8 %, y se convirtió en la primera mujer presidenta de México. Ambas candidaturas fueron postuladas por coaliciones encabezadas por Morena.