Suman 11 muertos por las lluvias del frente frío 2

Suman 11 las personas fallecidas en Veracruz, entidad golpeada por el frente frío número 2, el cual dejó a su paso fuertes vientos, lluvias y el desbordamiento de distintos ríos, sobre todo en el sur de la entidad.

Desde el viernes pasado hasta ayer miércoles se contabilizan cerca de 60 municipios con algún tipo de afectación, de los cuales una docena del sur sufrieron los mayores estragos, ello debido al fallecimiento de once personas y el desbordamiento de al menos tres importantes afluentes.

La madrugada del lunes se reportó el deceso de cuatro mujeres, todas ellas integrantes de una sola familia, en el municipio de Coatzacoalcos, donde un alud derribó una barda que cayó sobre su vivienda.

Ese mismo día, seis integrantes de una familia perecieron intoxicados en el municipio de Las Choapas, donde tras una interrupción del servicio de energía eléctrica a consecuencia del temporal, prendieron una planta de luz a gasolina que acabó intoxicándolos.

Durante la noche del martes, se confirmó el fallecimiento de la onceava víctima: se trató de un conductor de una camioneta, quien el lunes intentó cruzar una carretera inundada por la corriente de un río; la fuerza del agua lo arrastró.