Suman 13 personas muertas por explosión de pipa

El Gobierno de la Ciudad de México informó que hasta el momento son 13 personas fallecidas, 40 personas hospitalizadas y 30 personas dadas de alta, tras la explosión de una pipa de Gas LP, en inmediaciones del Puente de la Concordia, en Iztapalapa.

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México publicó una lista con corte de las 10:00 de la mañana del sábado, con los nombres de las víctimas, tanto hospitalizados como finados, derivado de la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa.

En la lista se incluyeron los nombres de las 13 personas fallecidas: Armando Antillón Chávez, Ana Daniela Barragán Ramírez, Misael Cano Rodríguez, Irving Uriel Carrillo Reyes, Carlos Iván Contreras Salinas, Juan Carlos Bonilla Sánchez, Oscar Rubén Uriel Cortez Cisneros; Eduardo Noé García Morales, José Gabriel Hernández Méndez, Juan Antonio Hernández Betancourt, Juan Carlos Sánchez Blas, Jorge Islas Flores y Alicia Matías Teodoro.

Probable exceso de velocidad, primer dictamen

Por su parte, la fiscal general de justicia de la CDMX, Bertha Alcalde Luján, informó que un primer dictamen se desprende que hubo probable exceso de velocidad por parte del conductor de la pipa de gas que se volteó y ocasionó una explosión en inmediaciones del Puente de La Concordia en Iztapalapa.

La fiscal señaló que la investigación está concentrada con relación a los delitos de homicidio culposo, lesiones dolosas y daños.

“Este accidente se genera por la ruptura en el casquete del tanque de gas a la hora de la caída y el golpe en el pavimento, decir que ya tenemos un primer dictamen en hechos de tránsito que nos indica que hubiera posible exceso de velocidad por parte del conductor”, dijo la fiscal.

También refirió que ya compareció la empresa en la investigación, y que cuenta con pólizas de seguro vigente.

En el municipio de Los Reyes Aquiquilpan, Alicia Matías Teodoro, la heroína tras la explosión de pipa en Iztapalapa será cremada, como ella pidió antes de morir, luego de ser despedida por su familia de forma privada.

“No va a ser un sepelio como tal, mi hermana tenía ya su decisión tomada para llegar a este momento, ella va ser cremada y solamente asistirán mis sobrinas y su marido”, informó la hermana de Alicia, Sandra Barajas Matías.

Al preguntarle sobre el calificativo de heroína para su hermana, Sandra dijo que ella “hubiese preferido que mi hermana no fuera la heroína que es, yo hubiese preferido que no fuera el ejemplo de todos los mexicanos, desafortunadamente le tocó”.

Sobre la bebé Jazlín que sigue hospitalizada, la señora Sandra no proporcionó más información sobre su estado de salud, ya que toda la familia está en el funeral.