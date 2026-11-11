Suman 14 mil armas canjeadas por dinero

A través de la estrategia Sí al Desarme, Sí a la Paz, la población ha canjeado de forma voluntaria 14 mil 157 armas de fuego por dinero en efectivo. Del 1 de octubre de 2024 y hasta el 9 de noviembre de 2026, se han cambiado siete mil 778 armas cortas, cuatro mil 211 armas largas, dos mil 168 granadas, 846 mil 712 cartuchos, 17 mil 763 cargados, tres morteros y 33 cartuchos de dinamita, informó Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob).

La funcionaria también destacó que se han intercambiado 15 mil 502 juguetes bélicos por didácticos, además explicó que la estrategia de atención a las causas incluye 517 acciones de construcción y ampliación de preparatorias.

Indicó que 155 mil 700 jóvenes reciben capacitación laboral a través del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, mientras que 33 mil niñas, niños y adolescentes entrenan box en mil 147 gimnasios y el programa Ponte Pila ha activado a 61 mil participantes en colonias, escuelas y centros de trabajo.

La funcionaria mencionó que el Tianguis del Bienestar ha llegado 36 municipios y 847 localidades para beneficiar a más de 117 mil familias que requieren apoyo mediante la entrega gratuita de más de 3.6 millones de artículos nuevos de primera necesidad.