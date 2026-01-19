Suman 16 fallecidos por incendios forestales

El gobierno chileno confirmó el mediodía de ayer domingo que 16 personas murieron por los incendios forestales que afectan las regiones sureñas de Ñuble y Biobío, tras ratificar las versiones de autoridades locales de las zonas arrasadas por las llamas.

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, señaló que se pudo constatar que hay dos fallecidos en la región del Ñuble y 14 muertos en Biobío.

Cordero confirmó la noticia que había dado solo minutos antes el alcalde de la comuna de Penco, Rodrigo Vera, basándose en reportes de la policía civil.

Hay más de 20 incendios en combate en el sur, según informaron los servicios de emergencia.

El presidente electo, José Antonio Kast, señaló que „no hay espacio para la política en este momento crítico de la emergencia“ y que el foco debe estar en combatir los incendios, auxiliar a las víctimas y apoyar a las autoridades.