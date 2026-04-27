Suman 20 muertos por atentado explosivo

El número de víctimas por el atentado con un artefacto explosivo en una carretera del suroeste de Colombia subió a 20, mientras 36 quedaron heridos, informaron las autoridades del Cauca, asediada por una arremetida violenta en las últimas horas que el gobierno colombiano adjudicó a las disidencias de las desaparecidas FARC.

Hasta el momento se registran 15 mujeres y cinco hombres fallecidos, todos mayores de edad, informó en X el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán. Sobre los heridos, precisó que tres permanecen en cuidados intensivos, mientras cinco menores de edad están “fuera de peligro”.