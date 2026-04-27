﻿﻿
SÍGUENOS
NacionalMundo

Suman 20 muertos por atentado explosivo

Abril 27 del 2026
Suman 20 muertos por atentado explosivo

El número de víctimas por el atentado con un artefacto explosivo en una carretera del suroeste de Colombia subió a 20, mientras 36 quedaron heridos, informaron las autoridades del Cauca, asediada por una arremetida violenta en las últimas horas que el gobierno colombiano adjudicó a las disidencias de las desaparecidas FARC.

Hasta el momento se registran 15 mujeres y cinco hombres fallecidos, todos mayores de edad, informó en X el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán. Sobre los heridos, precisó que tres permanecen en cuidados intensivos, mientras cinco menores de edad están “fuera de peligro”.

﻿