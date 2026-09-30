Suman 21 feminicidios en lo que va este mes de septiembre

En el asesinato a balazos de una joven madre con ocho meses de embarazo, en un negocio de fotografía, en el centro de la ciudad de Los Mochis, las autoridades judiciales cuentan con videos y datos de la matrícula de la unidad en la que huyó el presunto homicida, por lo que se mantiene su búsqueda.

La fiscal general, Claudia Zulema Sánchez Kondo, señaló que, con este nuevo caso, suman 21 feminicidios registrados en el transcurso de este mes en el estado, de los cuales siete corresponden a Mazatlán, seis a Escuinapa, entre otros municipios.

Sobre el caso reciente de la joven embarazada, identificada como Fernanda “N”, de 31 años de edad, señaló que se trató de un ataque directo en el que recibió cinco disparos, tres de ellos en la cabeza, por lo que falleció al recibir la asistencia médica.

Dio a conocer que se trabaja en su esclarecimiento ya que se cuenta con videos, las características y placas de circulación en el que huyó el presunto responsable del ataque, por lo que en forma coordinada con las autoridades municipales y federales se mantiene una intensa búsqueda de la persona.