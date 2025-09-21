Suman 27 personas fallecidas por explosión de pipa

La Secretaría de Salud elevó este sábado a 27 el número de personas que fallecieron a causa de la explosión de la pipa de gas en inmediaciones del Puente La Concordia, en Iztapalapa.

A 10 días de suscitarse el incidente, la dependencia capitalina actualizó este sábado por la mañana el número de víctimas mortales a 27, además de que 18 continúan hospitalizadas y 39 fueron dadas de alta.

Víctimas

El viernes por la noche se actualizó la cifra a 26 personas fallecidas y este sábado se sumó una víctima más. Se trata de Ricardo Corona de 38 años, que se encontraba en el Hospital General Rubén Leñero.

En la lista de personas fallecidas, se encuentra también Erik Vicente Acevedo Romero, de 33 años, quien permanecía en el Hospital General Rubén Leñero, tras presentar quemaduras en el 100 % de su cuerpo.