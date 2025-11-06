Suman 3 Waldo’s clausurados por PC

De las 15 tiendas de la cadena comercial Waldo’s que han sido inspeccionadas por Protección Civil (PC) en los municipios de Ahome, Culiacán y Mazatlán, tres de ellas han sido clausuradas por deficiencias en sus sistemas de alerta de incendios, carecer de licencias de uso de suelo y no contar con seguros contra incendios.

Sobre las 11 restantes las autoridades de Protección Civil (PC) de los tres municipios acreditaron que les encontraron inconsistencias en varias de sus medidas de seguridad, como puertas de emergencia bloqueadas e instalaciones de subestaciones en los techos, pero cercanas a árboles y cables de energía eléctrica de la CFE.

En el caso de Culiacán, el alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil dijo que de las nueve sucursales ubicadas en diversos puntos se mantiene clausurada la que se ubica por la avenida Álvaro Obregón esquina con Escobedo, en el centro de la capital.

Comentó que una vez que se corrija las deficiencias encontradas en fallas en su sistema de alarma contra incendios, saturación de mercancía en bodegas y deficiencias en la operación de su equipo de montacarga, se verificará el cumplimiento de todas las observaciones y se eliminarán los sellos de clausura.

Macario Gaxiola Castro, de Protección Civil (PC) de Guasave, dio a conocer que dos tiendas de la cadena comercial Waldo’s, ubicadas en una plaza comercial, fueron clausuradas al detectar diversas fallas e irregularidades en su operación, sobre todo en sus equipos contra incendios.

Citó que estos negocios no cuentan con seguros contra incendios, carecen de permisos de uso de suelo y de un plan de operación interna de protección civil, por lo que se procedió a su clausura temporal hasta que cumplan con todos los requisitos.