Suman 33 casos de sarampión en Tabasco

Los contagios de sarampión siguen al alza en Tabasco, donde ya se contabilizan al menos 33 casos confirmados por la Secretaría de Salud federal.

Tan solo en 20 días Tabasco ha escalado al menos siete posiciones en el ranking nacional de casos confirmados y es que mientras el 15 de enero se ubicaba en el lugar 23 de la tabla, al corte del 3 de febrero, ya escaló hasta la posición 16.

De acuerdo con las autoridades sanitarias, de los 33 casos confirmados, cuatro corresponden al 2025 y 29 se han registrado en lo que va de este 2026.

Ante ello, la Secretaría de Salud estatal afirmó que todas las instituciones que conforman el sector salud en Tabasco: IMSS, IMSS Bienestar, Issste, Isset, Sedena y Semar, cuentan con suficiente abasto de vacunas SRP (sarampión, rubeola y paperas) o triple viral y la vacuna SR (sarampión y rubeola) o doble viral.

En ese sentido, exhortó a la población de 10 a 49 años que aún no está vacunada o no recuerde habérselas aplicado, que acuda de inmediato a su centro de salud o unidad médica más cercana y la solicite, ya que es totalmente gratuita.

Qué municipios deberán utilizar cubrebocas

El estado de Jalisco también enfrenta un brote de sarampión, situación que llevó a las autoridades estatales a implementar medidas preventivas inmediatas. Entre ellas, se decretó el uso obligatorio de cubrebocas en escuelas de la zona Metropolitana de Guadalajara.

La medida fue anunciada por el secretario de Salud estatal, Héctor Raúl Pérez Gómez, y deberá aplicarse de forma inmediata en los siguientes municipios: Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga, El Salto e Ixtlahuacán de los Membrillos.

El uso de cubrebocas será obligatorio por un periodo mínimo de 30 días, como parte de las acciones para contener los contagios de sarampión en la región.

El contagio se facilita en espacios cerrados, así como en situaciones de contacto cercano entre personas, lo que explica su rápida propagación en entornos escolares y comunitarios.

Los síntomas del sarampión pueden aparecer varios días después del contagio.