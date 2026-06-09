Suman 35 muertos por terremoto

Los fallecidos en el terremoto registrado ayer lunes de magnitud 7.8 en la isla de Mindanao, sur de Filipinas, ascienden ya a 35, según informaron medios locales citando fuentes oficiales.

De los 35 fallecidos, 31 murieron en la región de Soccsksargen (Mindanao centro-sur) y los cuatro restantes en la región de Davao, especificó GMA Network, la compañía de medios más grande de Filipinas que citó a la Oficina de Defensa Civil nacional en su información.

De los 31 muertos en Soccsksargen, 17 murieron en la provincia de Sarangani y al menos 13 de ellos debido a un alud que sepultó sus viviendas en el municipio de Glan, como aseguró Rene Punzalan, director de la Oficina de Gestión de Riesgos y Reducción de Desastres de Sarangani, en DZBB Super Radyo, del grupo GMA Network.

De acuerdo con el balance facilitado por el portavoz de la OCD, Junie Castillo, hay 134 heridos, mientras que en Mindanao son 12 los desaparecidos.