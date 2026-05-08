Suman 40 las muertes causadas por sarampión

En México, el número de muertes por sarampión aumentó a 40, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud.

Los decesos, registrados entre el 1 de enero de 2025 y el 6 de mayo de 2026, están distribuidos en 11 estados: Chihuahua 21, Jalisco 5, Ciudad de México 3, Zacatecas 3, Durango 2, Chiapas 1, Guerrero 1, Michoacán 1, Sinaloa 1, Sonora 1 y Tlaxcala 1.

Hasta el pasado 4 de mayo se tenían registradas 37 muertes por sarampión, pero se sumaron tres más, el 5 de mayo, todas en Zacatecas.

Hasta ayer, en el país se han confirmado 17 mil 117 contagios de sarampión, de un total de 40 mil 368 casos probables, del 1 de enero de 2025 al 6 de mayo de 2026.