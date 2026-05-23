Suman 41 fallecimientos por brote de sarampión

La Secretaría de Salud (SSA) reportó otro fallecimiento en Zacatecas por sarampión, con la cual suman 41 decesos provocados por dicha enfermedad, del 1.º de enero de 2025 al 22 de mayo de 2026.

Las muertes por sarampión se han registrado en 11 entidades federativas: Chihuahua 21, Jalisco cinco, Zacatecas cuatro, Ciudad de México tres, Durango dos, Chiapas uno, Guerrero uno, Michoacán uno, Sinaloa uno, Sonora uno y Tlaxcala uno.

Del total de fallecimientos, 14 se han registrado durante 2026, del 1.º de enero al 21 de mayo; y 27 decesos se registraron en 2025, la mayoría (21) en Chihuahua.

Al 21 de mayo de 2026, la dependencia federal reportó 17 mil 617 casos confirmados de sarampión y 41 mil 588 casos probables.

Este año, el mayor número de contagios de sarampión se han concentrado en Jalisco, que ha registrado seis mil 189 casos confirmados; en segundo lugar se encuentra la Ciudad de México, con 947 contagios; y en tercer lugar, Chiapas con 810 casos confirmados.