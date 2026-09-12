Suman 44 heridos por descarrilamiento de tren

Al menos 44 personas resultaron heridas por el descarrilamiento de un tren regional TER que llevaba a 180 pasajeros y operaba la ruta Ruan-Caen, en el norte de Francia, indicó en X el ministro de Transporte, Philippe Tabarot.

El funcionario aclaró que se trata de una “cifra provisional” de heridos.

El descarrilamiento ocurrió en el departamento de Seine-Maritime entre Tourville y Elbeuf-Saint-Aubin, cerca de la comuna de Cléon.

“Junto con el prefecto, quien se dirige a la escena y coordina la movilización de los servicios de emergencia, y con los equipos de la SNCF (empresa estatal de transporte ferroviario francesa, ndlr), estamos monitoreando de cerca la situación”, dijo el ministro.