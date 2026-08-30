Suman 675 muertos y 564 desaparecidos tras catástrofe

Fuera de una base del Ejército en el distrito de Nuwakot, en Nepal, los dedos recorren las listas de papel colgadas en las paredes. Los familiares buscan un nombre, una pista, alguna noticia de sus seres queridos que siguen desaparecidos.

Una catástrofe que, según una primera estimación, podría costarle al país miles de millones de dólares. Por ahora, sin embargo, todavía es tiempo de llorar a las víctimas, cuyo número aumenta hora tras hora. Son 675 los muertos recuperados en Nepal y 2.426 las personas con las que aún no se ha podido establecer contacto.

China contabiliza otros siete muertos y 554 desaparecidos. En total, las personas de las que no se tienen noticias en las dos zonas superan las 3.000, aunque todavía es difícil determinar si existen superposiciones entre ambas listas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores nepalés informó, en tanto, que más de 4.450 personas fueron rescatadas en las áreas afectadas, entre ellas más de 187 ciudadanos extranjeros, pero otras 420 continúan desaparecidas, incluidos tres italianos.

Pero antes de la reconstrucción está la carrera contra el tiempo para encontrar a quienes todavía podrían estar con vida. De los 2.426 desaparecidos en Nepal, 933 son trabajadores de proyectos hidroeléctricos.

El Ejército intenta llegar hasta más de 100 personas atrapadas en el túnel de la central Upper Trishuli 3B, en el distrito de Rasuwa.

Los accesos están bloqueados por barro, rocas y sedimentos arrastrados por el río.