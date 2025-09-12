Suman 8 los muertos por explosión de pipa con gas

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, confirmó que suman 94 personas lesionadas, ocho de ellas fallecidas, tras la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa.

De las personas fallecidas, confirmaron que se trata de siete hombres y una mujer, dos de ellos quienes no han sido reconocidos.

Brugada Molina explicó que aún hay 67 que continúan hospitalizados, 22 en estado crítico, seis en situación grave, 39 delicados y 19 personas que ya fueron dadas de alta.

“Quiero hacer el corte de cómo vamos. Tenemos 94 personas afectadas, lesionadas. De ellas, lamentamos mucho confirmar: ocho personas fallecidas, 22 en estado crítico, seis en situación grave, 39 delicados y 19 personas que gracias al trabajo de los doctores, enfermeras y al personal de emergencias ya se dieron de alta. Por lo tanto, se tienen 67 personas hospitalizadas”, dijo.

Afirmó que todos los afectados están recibiendo atención médica en 19 hospitales de Gobierno tanto federal como local.

Asimismo, indicó que cada ocho horas se estará compartiendo una actualización del estado de las personas lesionadas.

Así también, la jefa de Gobierno dio a conocer que instruyó a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil a elaborar un protocolo de circulación de vehículos de carga que transportan hidrocarburos o algún material peligroso y de qué manera en las calles de la CDMX.

En su oportunidad, Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), señaló que actualmente en el artículo 27 del Reglamento de Tránsito se establece que los vehículos con estas características deben sujetarse a circular por las rutas, horarios e itinerarios de carga y descarga, dados a conocer por las autoridades.

Anuncia apoyos

Además, anunció que se otorgará un apoyo de emergencia inicial para los afectados. Explicó que se contempla entregar un apoyo “inicial” en esta semana para que los afectados puedan movilizarse, pero posteriormente se hará un censo para determinar el apoyo que se otorgará a cada familia de acuerdo con la afectación.

Asumiremos nuestra responsabilidad

Por lo anterior, la Transportadora Silza, dueña de la pipa, afirmó que el tractocamión cuenta con tres pólizas de seguro vigentes.

Además, Silza colabora con las autoridades para esclarecer la explosión. Agregó que las aseguradoras correspondientes ya comenzaron el proceso para responder por los daños materiales, personales y sociales derivados del incidente.

Chofer en estado crítico

En lo que respecta al chofer de la pipa se encuentra en estado grave y está custodiado, dio a conocer la fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján.

“El chofer no se encuentra en estos momentos en calidad de detenido, pero existe custodia en el centro de salud en donde está”, dijo.