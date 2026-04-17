Suman 9 cambios en el gabinete de Claudia Sheinbaum

Dos semanas después de que Juan Ramón de la Fuente dejara la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) debido a cuestiones de salud, la titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, presentó su renuncia a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con el fin de ir a “una tarea especial” en Movimiento de Regeneración Nacional.

El primer cambio fue el 8 de marzo de 2025, cuando Rogelio Ramírez de la O presentó su renuncia a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por motivos personales.

El pasado 1 de abril, el canciller Juan Ramón de la Fuente dejó la Secretaría de Relaciones Exteriores debido a cuestiones de salud, alusivas a una cirugía de la columna vertebral.

Otros cambios en instituciones durante el gobierno de CSP

- Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex): Carlos Alberto Ulloa -reemplaza a Iván de Jesús Olmos Cansino a partir del 11 de abril de 2025.

- Instituto Nacional de Migración (INM): Sergio Salomón Céspedes sustituye a Francisco Garduño desde el 1 de mayo de 2025.

- Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH): Joel Omar Vázquez Herrera reemplaza a Diego Prieto a partir del 16 de julio de 2025.

- Unidad de Inteligencia Financiera (UIF): Omar Reyes Colmenares sustituye a Pablo Gómez Álvarez desde el 4 de agosto de 2025.

- Fiscalía General de la República (FGR): Ernestina Godoy reemplaza a Alejandro Gertz Manero a partir del 28 de febrero de 2026.

-Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM): Héctor Alonso Romero Gutiérrez sustituye a Rafael Marín Mollinedo desde el 31 de marzo de 2026.