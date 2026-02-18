Suman 90 asesinatos en mes y medio en Puebla

Durante el primer mes y medio del año, se han registrado 90 asesinatos en territorio poblano, entre ellos los tres jóvenes atacados a tiros este fin de semana en el acceso de un antro en la zona turística de de Puebla.

De acuerdo con el recuento del equipo interdisciplinario constituido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, en lo que van del año suman casi dos asesinatos diariamente en promedio en distintas regiones de la geografía poblana.

En enero, ocurrieron de manera oficial un total de 66 crímenes y del primero al 15 de febrero suman 24 asesinatos.

El último hecho que causó indignación social fue el crimen de los tres jóvenes Gisele, Joaquín y Emmanuel Esteban, los cuales fueron asesinados cuando salían del antro conocido como Despecho en la zona de mayor afluencia turística y de diversión de la capital.