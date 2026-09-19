Suman cuatro drones derribados en la frontera

Como parte de la operación “ Águila Alta” con las autoridades estadounidenses, el general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), reportó que hasta el momento se han inhibido cuatro drones.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, este viernes en Irapuato, el secretario de Defensa puntualizó que los cuatro drones fueron inhabilitados del lado mexicano.

Expuso que estos artefactos no tripulados no están equipados con armas ni artefactos explosivos, sino que son comerciales y se utilizan para vigilar las rutas que utilizan los traficantes de personas.

“Ellos (las autoridades de Estados Unidos) no han inhibido ningún dron en lo que va del tiempo este en que se está realizando la operación Águila Alta”, dijo.

El general Ricardo Trevilla refirió que esta operación inició el pasado 7 de septiembre y finalizará el próximo 21.

Sobre la inhibición de un dron que reportó la noche del jueves la Sedena, el secretario explicó que las autoridades estadounidenses lo localizaron en su territorio, “lo inhibieron y regresó a territorio mexicano”.

Narcotúneles se siguen usando en frontera con EU

Sobre narcotúneles que aún se se siguen usando en la frontera entre México y EE. UU., el secretario de Defensa aseguró que han disminuido y hay una coordinación “muy estrecha”.

“Han disminuido mucho los encuentros de túneles de este tipo. Hay una coordinación muy estrecha”, dijo.

Reconocen inhibición de dron desde México

Por lo anterior, Ronald Johnson, embajador de EE. UU. en México, reconoció la inhabilitación que hicieron autoridades mexicanas de un dron comercial usado por grupos de la delincuencia para vigilar rutas para el tráfico de personas hacia territorio estadounidense.

A través de sus redes sociales, el embajador Johnson destacó la cooperación entre México y su país para convertir la información en acción: “desarticulando operaciones criminales y terroristas, y haciendo más segura nuestra frontera”.