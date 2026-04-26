Suman ocho casos de malaria durante 2026

Cada 25 de abril, se conmemora el Día Mundial del Paludismo o Malaria, enfermedad transmitida a los humanos por parásitos de algunos tipos de mosquitos, especialmente de hembras infectadas del género Anopheles. Sin embargo, también puede transmitirse a través de transfusiones sanguíneas, agujas contaminadas, trasplante de órganos o por transmisión durante el embarazo.

En los últimos ocho años, en México se han registrado alrededor de tres mil 754 casos confirmados autóctonos e importados de paludismo. Durante 2025 se reportaron 157 en Chiapas y uno en Oaxaca; mientras que en 2026, la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud (SSA) ha confirmado ocho casos.

El Sistema de Vigilancia Epidemiológica del Paludismo encontró que a nivel nacional, la tendencia de los casos de paludismo en el periodo del 2018 a 2023 se redujo. Sin embargo, en el 2024 se presentó un importante incremento de casos, pues se registraron 880. En 2025 hubo una reducción del 79 %, al presentarse solo 181 casos.

Cuáles son los síntomas

Los primeros síntomas de la infección se presentan tras un periodo de incubación que va de los 10 a los 14 días en promedio. Inician con fiebre, escalofríos, sudoración, dolor de cabeza, dolor abdominal, náuseas, vómitos y diarrea.

Si la enfermedad no es diagnosticada y tratada de forma oportuna, se puede presentar un cuadro grave de paludismo caracterizado por cansancio y fatiga extremos, deterioro del estado de conciencia, múltiples convulsiones, dificultad para respirar, orina de un color oscuro o con sangre, e ictericia (coloración amarillenta de los ojos y la piel).

A través de un artículo, indicó que las personas con síntomas graves deben recibir cuidados de emergencia rápidamente. Por lo que un tratamiento precoz para un cuadro leve de paludismo puede evitar que la infección se agrave.

La Secretaría de Salud (SSA) señaló que el diagnóstico del paludismo o malaria se realiza mediante observación microscópica de una muestra de gota gruesa y extendido fino de sangre, obtenida mediante punción dactilar sobre una lámina portaobjeto.

La administración de tratamientos antipalúdicos se implementa tras la confirmación de la presencia e identificación de la especie de parásitos presentes en la sangre.

El Día Mundial del Paludismo, instaurado por los Estados Miembros de la OMS en la Asamblea Mundial de la Salud de 2007, tiene como objetivo subrayar la necesidad de invertir de manera permanente y mantener los compromisos para prevenir y controlar esta enfermedad.