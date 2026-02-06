Super Bowl se jugará sin agentes del ICE: Lanier

La National Football League (NFL) confirmó la ausencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos durante la edición número 60 del Super Bowl, que los New England Patriots y los Seattle Seahawks disputarán el domingo 8 en el Levi’s Stadium de Santa Monica, California.

Cathy Lanier, directora de seguridad de la NFL, explicó que, como en años recientes, las medidas de seguridad no incluirán la presencia de agentes de la agencia federal de control de inmigración. Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional adelantó que habrá un aumento en el número de agentes federales que trabajarán junto con las fuerzas del orden locales.

A diferencia del año pasado, cuando se convirtió en el primer presidente estadounidense en funciones en asistir a un Super Bowl, este año Donald Trump ha anunciado que no estará en el partido.

El espectáculo de medio tiempo con el cantante puertorriqueño Bad Bunny, el primer artista latino invitado, también será histórico.

En septiembre, el anuncio de que el espectáculo de medio tiempo le correspondería al cantante, desató la indignación en los medios de comunicación de derecha después de que Trump rechazara la elección.

El “rey del trap latino” atacó al ICE y la ofensiva migratoria de la administración Trump durante su discurso en los Premios Grammy.