Supera deuda de EUA los 40 billones de dólares

La deuda pública de Estados Unidos superó por primera vez en su historia los 40 billones (millón de millones) de dólares, según muestran los datos emitidos este miércoles (19.08.2026) por el Departamento del Tesoro. Según su publicación diaria conocida como “Deuda calculada al centavo”, el pasivo total del gobierno federal de Estados Unidos es de 40 mil 47 billones de dólares.

El hito se alcanzó apenas cinco meses después de que el monto sobrepasase los 39 billones, una muestra de que el ritmo de crecimiento de esta deuda se ha acelerado recientemente. Esto responde sobre todo a que el gobierno dejó de percibir los aranceles que venía cobrando a importaciones procedentes de todo el mundo después de que el Tribunal Supremo decretara en febrero que eran ilegales.

A esto se añade tanto el incremento de la deuda vinculada a la salud y la seguridad social como de los intereses pagados por el país. La cifra contrasta con un pronóstico anterior de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que preveía que el endeudamiento total alcanzaría los 39.4 billones de dólares para el final del año fiscal 2026, en septiembre.

Deuda seguirá creciendo

Actualmente, el gobierno federal está gastando más de un billón de dólares al año en abonar intereses -que también van en aumento- para financiar esta deuda, y esto ya supone la segunda mayor partida de gasto después del destinado al Seguro Social. A esto hay que sumar la gran ley de recorte fiscal que el presidente Donald Trump impulsó el año pasado y que promete incrementar ese déficit anual por encima de los cuatro billones a lo largo de la próxima década.