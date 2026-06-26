Supera el Felipe Ángeles los 1.5 millones de pasajeros

Más de 1.5 millones de personas han usado el servicio del Tren Felipe Ángeles, en su ruta de Buenavista al AIFA, informó Andrés Lajous, director general de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (Attrapi).

El funcionario federal también destacó que las frecuencias y el tiempo de recorrido han ido mejorando conforme avanza la operación de la ruta.

Los tiempos del recorrido completo están en 46 o 47 minutos y antes estaban en 52 minutos, indicó Andrés Lajous en el marco del segundo mes de operaciones del Tren Felipe Ángeles.

“Ha sido muy preciso en términos de la frecuencia de estar cumpliendo, básicamente, la salida cada 30 minutos”, mencionó el titular de la Attrapi.

Además, sostuvo que hacen revisiones semanales con Fonadin, instancia encargada de la operación del Tren Felipe Ángeles.

“Los usuarios han mostrado su satisfacción. ¿Y cómo la han mostrado?, usándolo”, declaró.