La Fiscalía General del Estado (FGE) recibió a una delegación de especialistas del Gobierno de Estados Unidos (EUA) para supervisar, auditar y dar seguimiento a la acreditación internacional de los laboratorios de química, genética, balística, lofoscopía y criminalística de campo.

A su llegada a Fiscalía Morelos, los diplomáticos del Programa Internacional de Capacitación y Asistencia en Investigación Criminal del Departamento de Justicia de Estados Unidos (ASCLD–INL–DOJ/ICITAP por sus siglas en inglés), fueron recibidos por el fiscal general Fernando Blumenkron Escobar quien agradeció su colaboración en el fortalecimiento del área de Servicios Periciales, fundamental para la institución en las investigaciones de los delitos.

Mencionó Blumenkron Escobar que la complejidad del fenómeno delictivo implica tener las herramientas en la parte forense.

El Comisionado Adjunto de Investigaciones y Ciencias Forenses de ASCLD, Jason Bundy, precisó que su visita tiene el propósito de evaluar el programa que tienen en conjunto a través de México y EUA para revisar lo que funciona, evaluar las otras áreas y fortalecer el área forense.

Durante la visita de trabajo y cooperación forense, desarrollados durante dos días en Fiscalía Morelos, los representantes de la delegación recorrieron los laboratorios de química, genética, balística, lofoscopia y criminalística de campo, observaron la operatividad y los procesos que se llevan a cabo. Además, participaron en conferencias sobre diversos temas como “El verdadero impacto de la calidad”.