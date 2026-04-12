Supervisa Mara Lezama nuevo hospital general

La gobernadora Mara Lezama Espinosa realizó un recorrido de supervisión en la obra del nuevo Hospital General de Chetumal, proyecto que se construye a través del esquema IMSS-Bienestar con respaldo del Gobierno Federal.

“La primera etapa está completamente concluida, vamos en la segunda etapa y gracias al apoyo del IMSS Bienestar y lo digo una y otra vez, gracias, gracias, gracias”, explicó la titular del Ejecutivo.

Durante la visita, la gobernadora destacó que este hospital representa una de las principales apuestas en materia de infraestructura de salud para la capital del estado, con el objetivo de garantizar atención médica digna y especializada.

Mara Lezama destacó que este nuevo hospital contará con 272 camas en total -120 censables y 152 no censables destinadas a urgencias y terapia-, además de 5 quirófanos, 4 consultorios, 2 salas de expulsión, laboratorio, en una superficie superior a los 25 mil metros cuadrados.