Supervisan avances del aeropuerto Felipe Carrillo Puerto

El presidente Andrés Manuel López Obrador supervisó los avances de la construcción del Aeropuerto Internacional de Tulum Felipe Carrillo Puerto, el cual le reportaron que lleva un avance del 55 por ciento.

En su cuenta de Twitter, Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo, aseguró que este tipo de obras seguirán detonando el crecimiento y desarrollo de la entidad.

“Como parte del recorrido de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador por los trabajos del Tren Maya, supervisamos los avances de la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de Tulum “Felipe Carrillo Puerto”, el cual lleva un avance de más del 55 %.

“Trabajamos de la mano con el Gobierno de México en nuevas obras de infraestructura urbana y de salud que se seguirán detonando el crecimiento y desarrollo de Quintana Roo con prosperidad compartida y bienestar”, escribió en la red social.

Reprocha la política antimigrante de Texas

Por otra parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de inhumanas las acciones antimigrantes que promueve el gobierno de Texas, las cuales también entorpecen el trabajo realizado entre los Estados Unidos y México.

El debate por el tema migratorio subió de nivel tras el hallazgo de dos migrantes muertos en la zona del río Bravo donde el mandatario texano ordenó instalar un muro de boyas.

El gobierno de Texas señaló que si al jefe del Ejecutivo mexicano le preocupa la vida humana “debería hacer su trabajo y asegurar la frontera”.

López Obrador comentó que “es muy inhumano todo eso que está sucediendo (…). No se puede debatir con quienes no tienen conocimiento de la condición humana, no saben del por qué de la migración o, aunque lo sepan, no le importa. Ellos actúan de manera inhumana y en forma inmoral”, reviró al gobernador texano (quien busca la candidatura presidencial del Partido Republicano).

El jefe del Ejecutivo Federal ha criticado las políticas y decisiones antimigrantes de Abbott, como la colocación de las boyas sobre las aguas del río Bravo. Ha insistido que se tratan de acciones “de propaganda y politiqueras” con el fin de hacerse de adeptos en sus aspiraciones presidenciales; además que ha considerado esa decisión como “inhumana”.

Sobre la posición del gobierno de Texas al llamarlo a controlar los flujos migratorios, López Obrador insistió que Abbott y sus colaboradores están realizando actos contrarios a la fraternidad, al amor, al prójimo.