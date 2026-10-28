Supervisarán consulta para desaparecer Usicamm

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) acordaron que especialistas de seis universidades, entre ellas la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), supervisarán la plataforma tecnológica de la consulta nacional al magisterio, prevista para el próximo viernes 30 de octubre, con la cual se busca construir un nuevo sistema para la carrera docente en sustitución de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm).

El convenio de colaboración, abarca la participación de observadores universitarios durante las jornadas de consulta, así como la intervención de especialistas en seguridad informática con la finalidad de verificar el funcionamiento de la plataforma digital.

El secretario general ejecutivo de dicha Asociación, Luis González Placencia, explicó que las instituciones de educación superior participarán en dos vertientes: a través de observadores encargados de verificar el desarrollo de la consulta y con expertos responsables de supervisar los aspectos tecnológicos del ejercicio.