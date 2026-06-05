Supervisarán derechos humanos en el Mundial

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) desplegará personal en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey durante la Copa Mundial de Futbol 2026, al tiempo que llamó a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a garantizar los derechos humanos de visitantes, turistas, periodistas, trabajadores y habitantes de dichas ciudades.

A través de un comunicado, la dependencia a cargo de Rosario Piedra Ibarra indicó que acompañará el desarrollo de la justa deportiva con acciones de observación, atención y protección de derechos humanos en aeropuertos, centrales camioneras, puntos de revisión migratoria, estadios, espacios de actividades alternas y estaciones migratorias provisionales.

La CNDH indicó que el Mundial debe celebrarse en un entorno de respeto a la dignidad humana, la igualdad y la justicia social, a causa de lo cual exhortó a las autoridades a garantizar el libre tránsito de las personas, la seguridad en espacios públicos y la protección de periodistas, comunicadores y creadores de contenido.