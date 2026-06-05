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Supervisarán derechos humanos en el Mundial

Junio 05 del 2026
Supervisarán derechos humanos en el Mundial

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) desplegará personal en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey durante la Copa Mundial de Futbol 2026, al tiempo que llamó a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a garantizar los derechos humanos de visitantes, turistas, periodistas, trabajadores y habitantes de dichas ciudades.

A través de un comunicado, la dependencia a cargo de Rosario Piedra Ibarra indicó que acompañará el desarrollo de la justa deportiva con acciones de observación, atención y protección de derechos humanos en aeropuertos, centrales camioneras, puntos de revisión migratoria, estadios, espacios de actividades alternas y estaciones migratorias provisionales.

La CNDH indicó que el Mundial debe celebrarse en un entorno de respeto a la dignidad humana, la igualdad y la justicia social, a causa de lo cual exhortó a las autoridades a garantizar el libre tránsito de las personas, la seguridad en espacios públicos y la protección de periodistas, comunicadores y creadores de contenido.

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