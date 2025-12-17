﻿﻿
SÍGUENOS
NacionalNación

Suplente de Beltrones no se integró a Morena

Diciembre 17 del 2025
Iván Jaimes Archundia, suplente del priista Manlio Fabio Beltrones. Cortesía
Iván Jaimes Archundia, suplente del priista Manlio Fabio Beltrones. Cortesía

Las senadoras Laura Itzel Castillo Juárez y Verónica Camino Farjat, presidenta y vicepresidenta de la Mesa Directiva del Senado, respectivamente, aclararon que Iván Jaimes Archundia, suplente del priista Manlio Fabio Beltrones, no ha sido incorporado a la bancada de Morena y se mantiene como legislador independiente.

Esto, luego de que Jaimes Archundia apareció como suplente de Camino Farjat en la Comisión Permanente y se le viera en fotografías muy sonriente al lado del coordinador parlamentario de Morena, Adán Augusto López Hernández.

En entrevista, Castillo Juárez aseguró que “yo tengo información que no pertenece a la bancada de Morena”, y pidió a la vicepresidenta de la Mesa Directiva que aclarara la situación.

Verónica Caminó confirmó que el senador Jaimes “no se ha pasado a Morena y tampoco es parte de nuestra bancada”.

“No existe ninguna comunicación oficial. Ya saben que cuando alguien se adscribe a una bancada, por lo general hace una comunicación directa a la Mesa Directiva, específicamente a la presidenta. Entonces, en esta ocasión, no hay esas comunicaciones”, recalcó.

Explicó que en la anterior legislatura hubo varios senadores sin partido y se buscó darles una representación dentro de la Comisión Permanente, Movimiento Ciudadano se quejó.

Con ese antecedente, ahora la bancada de Morena le cedió uno de sus lugares a este senador independiente para que pueda participar en las sesiones de la Comisión Permanente.

“Entonces se le da un lugar del grupo parlamentario, o sea, que nos corresponde a nosotros, para que pueda estar sin afectar la proporción de los otros partidos.

Entonces eso fue lo que pasó ahorita y pues va a estar con nosotros en la permanente”.

Sobre la posibilidad de que este acercamiento con el suplente de Manlio Fabio Beltrones pueda ser el preludio de su futura incorporación a Morena, la senadora Laura Itzel Castillo señaló que eso no se puede saber, pero “finalmente yo diría, pues también bienvenidos todos y bienvenidas quienes quieran incorporarse a la Cuarta Transformación”.

﻿