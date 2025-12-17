Suplente de Beltrones no se integró a Morena

Las senadoras Laura Itzel Castillo Juárez y Verónica Camino Farjat, presidenta y vicepresidenta de la Mesa Directiva del Senado, respectivamente, aclararon que Iván Jaimes Archundia, suplente del priista Manlio Fabio Beltrones, no ha sido incorporado a la bancada de Morena y se mantiene como legislador independiente.

Esto, luego de que Jaimes Archundia apareció como suplente de Camino Farjat en la Comisión Permanente y se le viera en fotografías muy sonriente al lado del coordinador parlamentario de Morena, Adán Augusto López Hernández.

En entrevista, Castillo Juárez aseguró que “yo tengo información que no pertenece a la bancada de Morena”, y pidió a la vicepresidenta de la Mesa Directiva que aclarara la situación.

Verónica Caminó confirmó que el senador Jaimes “no se ha pasado a Morena y tampoco es parte de nuestra bancada”.

“No existe ninguna comunicación oficial. Ya saben que cuando alguien se adscribe a una bancada, por lo general hace una comunicación directa a la Mesa Directiva, específicamente a la presidenta. Entonces, en esta ocasión, no hay esas comunicaciones”, recalcó.

Explicó que en la anterior legislatura hubo varios senadores sin partido y se buscó darles una representación dentro de la Comisión Permanente, Movimiento Ciudadano se quejó.

Con ese antecedente, ahora la bancada de Morena le cedió uno de sus lugares a este senador independiente para que pueda participar en las sesiones de la Comisión Permanente.

“Entonces se le da un lugar del grupo parlamentario, o sea, que nos corresponde a nosotros, para que pueda estar sin afectar la proporción de los otros partidos.

Entonces eso fue lo que pasó ahorita y pues va a estar con nosotros en la permanente”.

Sobre la posibilidad de que este acercamiento con el suplente de Manlio Fabio Beltrones pueda ser el preludio de su futura incorporación a Morena, la senadora Laura Itzel Castillo señaló que eso no se puede saber, pero “finalmente yo diría, pues también bienvenidos todos y bienvenidas quienes quieran incorporarse a la Cuarta Transformación”.